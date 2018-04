Jean Echenoz, écrivain prolixe et Bertrand Chamayou, pianiste virtuose, sont avec Laure Adler ce soir pour parler musique et pour écouter de la musique…

Au piano © Getty / Antonio Saba

Bertrand Chamayou est le 6 avril au Théâtre des Champs-Elysées pour un concert lisztien et Jean Echenoz nous vient pour la parution poche aux Editions de Minuit de son roman Au piano.

Ce qu’ils ont en commun, nos invités, c’est d’abord le personnage de Maurice Ravel. Jean Echenoz a écrit sur Maurice Ravel (Ravel, 2006), alors que Bertrand Chamayou le joue dans son album Ravel édité chez Warner Classics.

Le thème de cette soirée, c’est le piano. Maurice Ravel était pianiste, Bertrand Chamayou est pianiste et enfin Jean Echenoz est un écrivain qui a écrit sur les pianistes et le piano.

Car la musique, il n’y a rien de plus personnel. Ecouter de la musique en concert, avec ses écouteurs dans les transports ou même en faire, cela reste une sensation personnelle, intime, qui nous transporte, nous fait avancer ou reculer, comme le personnage dans Au piano, terrifié par son piano. Maurice Ravel, comme il est décrit par Jean Echenoz dans Ravel, finit également par s’éloigner de la musique en oubliant qu’il en fut le compositeur. Seulement chez Echenoz, la musique et surtout le piano demande une discipline stricte et un amour à la vie, à la mort. Est-ce la même chose pour vous, Mr Chamayou ?