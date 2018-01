C'est une artiste aux multiples casquettes, chanteuse, comédienne et écrivaine, elle publie son vingt-troisième livre et n'a pas fini de nous étonner.

Brigitte Fontaine en concert pour la clôture du festival Roubaix à l'Accordéon à Lille le 23 octobre 2012. © Maxppp / REGMSG/PHOTOPQR/VOIX DU NORD

Les maîtres joaillers sont catégoriques : l’onyx est souvent rayé noir et blanc, parfois totalement noir. Mais voilà, avec Brigitte Fontaine l'onyx est rose. Après une vie passée sur scène et vingt albums, elle se consacre désormais pleinement à sa passion pour l’écriture.. Amoureuse des mots et reine de la fantasmagorie, Brigitte Fontaine revient avec "L’onyx rose" aux Editions Flammarion, l'histoire de la rencontre entre Ignatio, un torero blessé, et Betzabé, une jeune femme au visage d'orage. Ils parcourent ensemble le monde, combattant des sorciers maléfiques, des terroristes et une reine tyrannique.

Pastille sonore : Philippe Katerine

Choix musical : Serge Gainsbourg avec Parce que

Musiques :

Brigitte Fontaine avec Patriarcat

Johnny Hallyday avec Tanagra

