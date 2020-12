Ce soir, L'Heure bleue se met au tempo d'un des artistes les plus follement déjantés de la création française, Philippe Katerine. Son sacre comme artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique 2020 ne lui a fait perdre ni sa modestie, ni son espièglerie, pour notre plus grand bonheur !

Philippe Katerine, auteur-compositeur-interprète et acteur, après avoir reçu le prix du meilleur artiste masculin lors des 35e Victoires de la Musique, le 14 février 2020 à la salle de concert Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. © AFP / Alain JOCARD

La dernière fois qu'il était venu à L'Heure bleue, en 2017, Philippe Katerine avait évoqué son enfance catholique dans la Vendée des années 1970, la culture du secret et de la dissimulation dans laquelle il avait été baigné.

Pas étonnant donc que son dernier album s'intitule "Confessions" (Cinq/7 Wagram) et que l'on y retrouve des méditations métaphysiques irrévérencieuses sur la Création, Dieu, l'Homme et la Femme et le péché.

Il avait jusqu'à ses 13 ans voulu être prêtre; finalement, il sera devenu un Dieu de la pop française, en témoigne son titre d'artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique 2020.

Son génie créateur, Philippe Katerine le prouve également dans d'autres domaines artistiques, de l'écriture et du dessin, au cinéma (avec un césar du meilleur second rôle 2018 pour Le grand bain de Gilles Lellouche).

Il sera d'ailleurs à l'affiche d'un nouveau film en février 2021, "La pièce rapportée" d'Antonin Peretjatko, aux côtés d'Anaïs Demoustier et de Josiane Balasko.

Ce soir, il se confesse sur France Inter sans ménagement et avec esprit, pour une Heure bleue diablement drôle !