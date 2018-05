Pour comprendre cette figure majeure de l'anthropologie et pionnière du féminisme, Véronique Nahoum-Grappe nous raconte.

Véronique Nahoum-Grappe est anthropologue et ethnologue. Elle a travaillé sur la violence, les rapports entre les sexes, la dépendance notamment l'alcool. Tout en s'intéressant aux lieux de violence et de privation de liberté (camps de réfugiés en ex-Yougoslavie, prisons...), elle ausculte également les petits rituels du quotidien, se qualifiant volontiers d'"ethnologue baladeuse".

Véronique Nahoum-Grappe fut l'élève de Françoise Héritier et parle avec beaucoup d'admiration de cette grande "penseure".

