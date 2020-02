L'essayiste et critique littéraire George Steiner est mort lundi 3 février à Cambridge, à l'âge de 90 ans. Ce soir, l'Heure Bleue lui rend hommage sur France Inter.

Le penseur et critique intellectuel américain George Steiner photographié au Edinburgh International Book Festival © Getty / Colin McPherson / Corbis

George Steiner était un écrivain anglo-franco-américain. Spécialiste de littérature comparée et de théorie de la traduction, il a été plus connu du grand public comme essayiste, critique littéraire et philosophe. Il a écrit généralement en anglais mais a aussi publié quelques œuvres en français.

Gourmet de poésie, ardent défenseur de la culture classique gréco-latine, c'était un des penseurs européens contemporains à pouvoir lire dans le texte des œuvres écrites en de nombreuses langues (outre le grec et le latin, il maîtrisait cinq langues vivantes).

Son universalisme culturel littéraire a amené certains à le comparer à Stefan Zweig, Montaigne ou Érasme.

Dans "Errata. Récit d'une pensée" il se déclarait athée mais de culture et tradition juives. Malgré tout, il fut hanté par la Shoah, qui transparaît dans presque toute son œuvre.

Avec Laure Adler, George Steiner avait évoqué dans Un long samedi sa jeunesse et sa formation aux États-Unis, sa position sur le judaïsme, son amour des langues et les grandes mythologies de notre siècle : psychanalyse, marxisme, structuralisme.

Cet hommage est un montage de la rencontre de Laure Adler et de Georges Steiner en 2013 diffusées sur France Culture, le lundi 29 et mardi 30 avril 2013.