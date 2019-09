Connu pour ses clichés en noir et blanc de stars et de mannequins, Peter Lindbergh est mort à l’âge de 74 ans. Ce soir, l'Heure Bleue lui rend hommage avec un portrait qui avait été diffusé le 22 mars sur France Inter.

Le photographe de mode, portraitiste et réalisateur Peter Lindbergh, le 15 février 2019, à la Berlinale. © Getty / Britta Pedersen/picture alliance

De son vrai nom Peter Brodbeck, Peter Lindbergh était l'un des photographes les plus influents de ces dernières années. Il avait notamment travaillé pour les magazines Vogue, Vanity Fair, Elle et Marie-Claire, pour lesquels il a photographié de nombreuses personnalités comme Catherine Deneuve, Naomi Campbell, Cindy Crawford ou encore Linda Evangelista.

Le photographe a fait partie de ce qu’on appelle les façonneurs d’images de mode et il était décrit comme un "poète du glamour", reconnu et applaudi par les grands couturiers comme Karl Lagerfeld, qui voyait en lui un génie qui a su "exprimer de manière forte et définitive sa vision du monde".

Il a marqué l'histoire de la photographie de mode en s'affranchissant des règles de l'époque : ses sujets étaient souvent peu maquillés, avec des coiffures simples.

"Considéré comme un pionnier dans son art, il a su redéfinir la photographie de mode contemporaine et ses standards de beauté en sublimant les femmes de tout âge", souligne le communiqué, sans donner plus de précisions sur le lieu ou les circonstances de son décès.

