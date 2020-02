Le musée du Louvre propose une rétrospective autour de l'immense carrière de Pierre Soulages jusqu' au 9 mars 2020. Un hommage exceptionnel à l'occasion des 100 ans du peintre à travers une exposition inédite et personnelle dans le prestigieux Salon Carré, situé entre la Galerie Apollon et la Grande Galerie.

Portrait du peintre, Pierre Soulages au musée du Louvre le 10 décembre 2019 à Paris. © AFP / JOEL SAGET

Pierre Soulages a débuté sa carrière de peintre en 1946 et continue à peindre aujourd’hui au même rythme régulier. Il vient de fêter son centième anniversaire le 24 décembre 2019. À cette occasion, le musée du Louvre lui rend hommage à travers une exposition. Le parcours présente une sélection d’œuvres majeures, provenant des plus grands musées français et étrangers, de chacune des sept décennies de l'artiste.

Plutôt qu'une grande rétrospective rassemblant une centaine d’œuvres, le Louvre s'est concentré sur une vingtaine de peintures du maître, considéré comme le plus grand artiste français vivant.

Une exposition qui se concentre sur l'outrenoir, cet univers imaginé par Soulages en 1979 lorsqu'il a pris le virage du noir complet, misant sur le contraste, entre lisse et stries, mat et brillant et noir et lumière. Un territoire que le peintre continue inlassablement d'explorer.