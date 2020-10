La musique aussi a une histoire. L'heure bleue fait aujourd'hui ses gammes avec l'historien Patrick Boucheron qui revêt les attributs du troubadour pour chanter les mélodies du Moyen-Âge avec un nouveau livre CD "Contretemps" (Seuil).

Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de France, invité du grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé, à 8h20, sur France Inter le 3 juin 2020. © Capture d'écran/YouTube/France Inter

Pour donner à entendre les grands airs de la Chanson de geste, l'historien médiéviste Patrick Boucheron s'associe aux musiciens Bruno Allaury et Isabelle Courroy dans un livre CD intitulé "Contretemps". La voix du spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance s'y mêle aux sons du davoul (un gros tambour), des cloches, et même, aux cliquetis d'un appareil photo !

Faisant résonner passé et présent, mettant en avant les concordances des temps et réfléchissant sur les modes de définition de la mémoire collective, Patrick Boucheron a également coécrit, avec le dramaturge Mohamed El Khatib, le spectacle "Boule à neige". Cette pièce, qui mêle théâtre documentaire et histoire, traite du souvenir en prenant pour sujet ces petits globes kitsch, qu'on achète aux quatre-coins du monde, et dont les objets miniatures convoquent la mémoire et le rêve.

L'historien republie par ailleurs son ouvrage "Conjurer la peur : Sienne, 1338 : essai sur la force politique des images" (Seuil), une lecture recommandée alors que se déroulent actuellement les procès de Charlie Hebdo et que les menaces terroristes alimentent un sentiment de terreur ambiant.

Par ailleurs, Patrick Boucheron, titulaire de la chaire "Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècles" au Collège de France, redonnera cours à partir de janvier 2021 avec un séminaire axé sur la peste noire, prouvant une fois encore la pertinence du dialogue croisé entre les époques.

Vous pourrez également retrouver l'historien sur le petit écran avec la diffusion chaque dimanche à 16h30 jusqu'au 6 décembre sur Arte de la série d'émissions "Quand l'histoire fait dates" dans laquelle Patrick Boucheron décortique, à chaque épisode, une des grandes dates qui ont façonné l'Histoire collective. Le coffret DVD de la saison 2 de "Quand l'histoire fait dates" (Arte Editions) sera également disponible à partir du 6 octobre