Toute cette semaine dans l’Heure Bleue une série autour de la filiation. Qu’est ce qui lie un enfant à sa mère ou à son père ? Qu’est ce qui se transmet entre eux ? Ce soir rencontre entre un père et sa fille. L’un est cinéaste, réalisateur de film, l’autre auteure compositrice et interprète: Lou et Jacques Doillon.

L'actrice et chanteuse Lou Doillon, avec son père, Jacques Doillon, réalisateur au Festival du film de Rome. © AFP / TIZIANA FABI

Lou Doillon est musicienne, elle chante, écrit et compose ses chansons. Très tôt, ses parents Jane Birkin et Jacques Doillon l’ont initiée à la musique.

Son genre musical, la folk qu’elle chante en anglais, est un doux mélange entre les origines anglaises de sa mère et la mélomanie de son père. Soliloquy, son dernier album, est à son image : mélancolique, joyeux et coloré.

Elle a été la muse de son père Jacques Doillon dans son enfance pour jouer dans ses films, notamment Trop (peu) d’amour en 1998 ou encore Un enfant de toi en 2012.

Réalisateur d’environ trente longs métrages, il est aussi scénariste, acteur et monteur. Aucun doute que les deux ont su se transmettre l’un à l’autre leur passion.

Fusion entre le cinéma et la musique pour le premier épisode de cette série consacrée à la filiation.

Retrouvez ici le journal de confinement de Lou Doillon pour France Culture.

Cette émission est une rediffusion du 24 décembre 2018.