Ecrivain et philosophe, Régis Debray fait, avec"Bilan de faillite, acte de transmission et déconseille de suivre ses pas.

Pour Régis Debray :

On est toujours en faillite par rapport à ses attentes, il y a toujours un écart entre ce qui est visé et ce qui est atteint. Dans mon cas, l’écart est tel que je me suis dit qu’il fallait le consigner par écrit. Mais je considère ne pas être seul responsable de ce hiatus entre l’intention et le résultat : le train du monde a déraillé par rapport à nos attentes.