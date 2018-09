Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet de cette année. A cette occasion, la cinéaste allemande Margarethe Von Trotta s’interroge sur l’héritage du maître, son travail et sa vie personnelle, à travers un documentaire, "A la recherche de Ingmar Bergman".

Margarethe von Trotta actrice, réalisatrice et scénariste de cinéma allemande, au musée du film de Düsseldorf, Allemagne, le 11 mai 2017. © Maxppp / Melanie Zanin/dpa/picture-alliance

Dans "A la recherche d'Ingmar Bergman", la réalisatrice allemande Margarethe von Trotta part sur la trace du cinéaste pour tenter, au gré de ses rencontres, de percer le mystère de sa singularité, et s’interroge sur l’héritage du maître, son travail et sa vie personnelle, qui continue d’inspirer des générations de réalisateurs.



Elle y montre comment, en transposant à l'écran ses névroses, puisées dans les blessures de l'enfance et d'une éducation rigoriste de fils de pasteur, il s'est fait le grand explorateur de l'âme humaine et par là le précurseur d'un certain cinéma d'auteur. Ce film s’inscrit résolument dans la tradition des autofictions en littérature qui ambitionnent autant de mettre en récit l’auteur lui-même que de raconter une histoire qui échappe à son auteur, c'est ainsi que Margharete von Trotta raconte son arrivée à Paris, sa propre carrière d’artiste tout en la mettant en perspective avec l’œuvre de Bergman.



Une rétrospective de l'ensemble de ses films est organisée la Cinémathèque, à Paris du 19 septembre au 11 novembre ainsi que dans certaines salles.