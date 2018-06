Dans son film, “Les Garçons sauvages”, Bertrand Mandico met en scène cinq adolescents de bonne famille, aspirant à la liberté, qui commettent un crime sauvage. Dans "Ultra Pulpe" c'est la fin d'un monde. Portrait d'un ovni dans l'Heure Bleue.

Bertrand Mandico, réalisateur le 15 janvier 2018 au Festival Premiers Plans à Angers. © Maxppp / Josselin CLAIR/PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST

Bertrand Mandico écrit et réalise de nombreux courts métrages sélectionnés dans grand nombre de festivals, en parallèle d'un projet de 21 films en 21 ans mené avec Elina Löwensohn (ancienne égérie du cinéaste américain Hal Hartley dont la performance dans "Nadja", de Michael Almereyda, l'avait particulièrement fasciné).

Son premier long métrage "Les Garçons Sauvages" est sorti cette année et il en développe actuellement plusieurs longs. Il ne jure que par la pellicule. Plus généralement, il se défie de toute forme d'effets numériques, il ne veut pas passer du temps avec des ordinateurs et des techniciens qui "ne comprennent pas ce que je veux".

"Ultra Pulpe", son court-métrage dont la sortie est prévue en août, nous emmène sur un tournage aussi irréel que le film qu’il doit produire, convoquant Joe D’Amato, la science-fiction, un après-apocalypse atomique et une sensualité délirante dans des visions saturées et sublimes qui terrasseront le spectateur. Même dans ses goûts, Bertrand Mandico est étonnant, libre, rétif à toute cinéphilie correcte, et vous l'entendrez ce soir !

