"Si tu continues comme ça, tu finiras ramasseur de poubelles" : c'était la menace qu'il entendait pendant son adolescence quand il ramenait un bulletin scolaire généralement assorti de l'appréciation "peut mieux faire". En fait, il n'a pas fini, il a commencé !

Michel Simonet, marié et père de 7 enfants, est balayeur dans la ville de Fribourg et auteur du recueil "Une rose et un balai", aux Editions de la revue Conférence. Un livre qui est devenu un best-seller dans toute la Suisse romande. Il faut retenir dans cette belle histoire, qu'après un diplôme commercial et deux ans à l'école de la foi à Fribourg, il a décidé de devenir balayeur de rue, c'est une vocation, celle de rendre une ville présentable, Sa devise, il l'a empruntée à Fernando Pessoa : "Ce que tu fais, fais-le suprêmement". Sonmétier, il en fait une exception grâce à la rose fraîche attachée à son chariot d’ordures.

Michel Simonet raconte dans une "Une rose et un balai", une succession de scènes, de rencontres, de portraits là où l'on ne pensait pas devoir en trouver, et propose une réflexion amusée sur nos façons de vivre et de nous comporter. Et si un jour, vous le rencontrez dans Fribourg, n'hésitez pas à lui offrir des livres. Il les dévore.

