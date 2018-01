Il est le premier anthropologue ou sociologue qui a été convié à donner les conférences "Tanner" à l’université de Californie, à Berkeley, en avril 2016. Auparavant, c’étaient presque toujours des philosophes qui étaient invités, et parfois des juristes.

Didier Fassin, anthropologue, sociologue et médecin © Getty / Eric Fougere/Images VIP/Corbis

Ce soir, portrait de ce chercheur protéiforme, également sociologue et médecin, membre de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris) qu'il a cofondé, qui a travaillé aussi bien sur la raison humanitaire que sur le monde carcéral. Didier Fassin est actuellement professeur depuis 2009 à l’Institute for Advanced Study de Princeton. Penser et agir de telle sorte que puisse s’inventer un nouveau mode d’emploi pour une vie plus juste : telle est la tâche à laquelle Didier Fassin s'attache. Pour ce faire il s'appuie sur ses propres enquêtes de terrain, à travers le monde, comme sur son savoir et sa pratique médicale ou encore sur ses lectures, philosophiques et littéraires. Il est l'invité de l'Heure Bleue pour nous présenter ses deux livres "La vie : mode d'emploi critique", et "L'ombre du monde : une anthropologie de la condition carcérale suivi de Portrait de l'ethnographe en critique" parus aux Editions du Seuil.