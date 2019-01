Elle est l’une de nos grandes sociologues, directrice d’étude à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, et spécialiste des mutations de la famille. Elle est l’auteure d’ouvrages référencés sur le droit de la famille. Irène Théry est dans l’Heure Bleue, ce soir.

Une photo de famille © Getty / Hinterhaus Productions

Il y a trente ans, Irène Théry introduisait le terme de « famille recomposée ». Depuis, elle éclaircie réguliérement les débats sur la famille, ses mutations, et ses évolutions, en France. Comme dans son dernier ouvrage Mariage et Filiation pour tous Une métamorphose inachevée, où elle analyse les transformations de la famille et du système de parenté, avec comme acmé la loi du 17 mai 2013 pour le mariage pour toutes et tous. Elle est également membre du comité de rédaction de la revue Esprit.

Tout récemment, le gouvernement a annoncé qu’un projet de loi sur l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes sera présenté "en début d'année" en Conseil des ministres, dans le cadre plus général d'une "rénovation" sur les lois de bioéthique.