Le nouveau film du mondialement célèbre réalisateur iranien Asghar Farhadi , "Everybody Knows", réunit à l'écran le couple dans la vraie vie, Javier Bardem et Pénélope Cruz pour un thriller familial haletant.

Asghar Farhadi, scénariste et réalisateur pendant le Festival de Cannes le 22 mai 2016 © Getty / Ian Gavan

Après avoir été présenté en ouverture et en compétition officielle au Festival de Cannes 2018, "Everybody Knows" sort aujourd'hui.

Entièrement tourné en espagnol dans la péninsule ibérique, le huitième long métrage d'Asghar Farhadi suit Laura (Penélope Cruz) qui vit avec son mari et leurs enfants à Buenos Aires. A l'occasion d'une fête de famille, elle revient dans son village natal, en Espagne, avec ses enfants. Un événement inattendu va bouleverser le cours de leur existence.

Ce n'est pas une première cannoise pour le cinéaste iranien. En 2013, son film "Le Passé" a fait remporté le Prix d'Interprétation féminine à Bérénice Bejo. Trois ans plus tard, en 2016, "Le Client" a reçu le Prix du Scénario et le Prix d'Interprétation masculine pour Shahab Hosseini. Ce dernier film a été également récompensé de l'Oscar du meilleur film étranger. Croisons les doigts pour une belle Palme d'or cette année !

Interprète en Farsi : Masssoumeh Lahidji

Documents sonores :

Choix musical : Les Gispy Kings, Bamboleo

Musique : Luz Casal, Piensa en mi

Extraits de film :

Everybody Knows d’Asghar Farhadi

Ten d’Abbas Kiarostami

Archives :

Archive Ina de 1968, émission de Jean Chouquet : Harold Pinter parle de la vie et de son ambiguïté.

Archive Ina du 06 octobre 2011 : Marjane Satrapi s'exprime sur les préjugés sur l'Iran

Archive Ina du 20 janvier 2010 : Abbas Kiarostami, à propos des femmes

Générique : Veridis Quo des Daft Punk