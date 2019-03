Il est une équation entre un physicien, un philosophe et les Rolling Stones. Avec les ouvrages qu’il publie et son émission hebdomadaire sur France Culture, Etienne Klein vulgarise les sciences et aime à nous faire découvrir l’univers scientifique, par définition difficilement accessible.

Portrait d'Étienne Klein, physicien et un philosophe des sciences le 31 octobre 2018, à Paris. © Getty / Stéphane Grangier - Corbis

Récemment, Etienne Klein racontait encore à France 3 Corse :

Il y a avait un slogan qu’on nous avait beaucoup répété pendant des années, c’est qu’il fallait mettre la science en culture… En revanche, je pense qu’il faut inverser le slogan et mettre de la culture dans la science...

C’est pourquoi, il accompagne ses discours scientifiques d’autres références : philosophiques, littéraires, historiques, liées à la musique, la bande dessinée, la science-fiction.

Pour ce grand physicien agrégé de philosophie, aboutir à de grandes découvertes nécessite de dépasser la connaissance scientifique, les idées préconçues et de « penser contre son cerveau ».

Scientifique, philosophe des sciences, Etienne Klein écrit des ouvrages de physique et produit une émission hebdomadaire.

Etienne Klein est un touche à tout, doué et engagé dans divers domaines : directeur de recherche au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), docteur en philosophie des sciences, il dirige également le Laboratoire des Recherches sur les sciences de la matière (Larsim), il est professeur de philosophie des sciences à l'École centrale à Paris. Il produit une émission hebdomadaire à France Culture : La Conversation scientifique, écrit des livres, et donne des conférences…

Une carrière incroyable qui impressionne d’autant plus que l’on sait qu’à trente ans, un médecin lui annonce une tumeur à la gorge et lui donne six mois maximum. Etienne Klein écrit alors son premier livre Conversations avec le sphinx comme un sursaut de vie. L’opération médicale lui coûte une corde vocale et lui laisse définitivement une voix monocorde. Il sait en sourire :