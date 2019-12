Ce soir Akhenaton et Shurik'n, les deux grands pontes du groupe de hip-hop et rap marseillais qui a marqué toute une génération : IAM sont les invités de l'Heure Bleue. Ils sortent leur neuvième album “Yasuké”.

Shurik'n et Akhenaton, du groupe de rap emblématique et légendaire marseillais : IAM © Maxppp / PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime Jegat

Avec IAM, ils forment l'un des groupes de rap français les plus historiques et à la longévité la plus grande ! Akhenaton et Shurik'n c'est leurs noms de scène. Deux rappeurs, pionniers du genre en France avec IAM, un groupe de hip-hop venus tout droit de la planète Mars, qui est rentré dans les grands classiques aujourd'hui.

Ils sont actifs depuis les années 1990, avec leur flow, leur beat, leur phrasé qui déclame et qui dénonce... Aujourd'hui ce sont des piliers de la culture urbaine française et même plus globalement de la scène musicale française. Entre autres on peut citer les morceaux iconiques comme “Je danse le Mia” et “ Petit frère”, ainsi que l'album L’École du micro d’argent qui sont rentrés dans la pop culture, jusqu'à marquer plusieurs générations et influencer largement le futur et le présent de la scène urbaine française. Ils reviennent sur scène aujourd'hui avec un 9ème album : Yasuké.