Dans le dixième tome du "Dernier Royaume", Pascal Quignard poursuit son travail sur un autre rapport à la langue avec "L'enfant d'Ingolstadt"d’après un conte des frères Grimm.

Pascal Quignard, écrivain, à Toulouse le 2 novembre 2011 © Maxppp / FREDERIC CHARMEUX/PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI

Pascal Quignard a fait des études de philosophie avant d’enseigner à l’université de Vincennes ainsi qu’à l’École pratique des hautes études. Il publie un premier essai en 1969, "L’Être du balbutiement", consacré à Leopold von Sacher-Masoch qui lui permet de se faire remarquer par le milieu littéraire. Si son oeuvre est d’ores et déjà reconnue par ses pairs, c’est la parution des romans "Le Salon du Wurtemberg" et "Les Escaliers de Chambord" qui lui permet de rejoindre le grand public. Depuis, l’auteur poursuit la rédaction d’une oeuvre dense et singulière, aussi musicale qu’érudite, et qu’il définit lui-même d’ "agénérique". Il se consacre aujourd’hui principalement à l’écriture du cycle Dernier Royaume, amorcé en 2002 avec "Les ombres errantes" et avec le dixième tome qui vient de sortir aux Editions Gallimard.

En s'inspirant des contes hérités du passé et de ce que l'on nomme sagesse populaire, Pascal Quignard développe dans "L'enfant d'Ingolstadt", une nouvelle façon de penser nos origines et décortique la manière dont les croyances, les mythes, les légendes, se sont formés au fil des siècles et ont trouvé dans l'art et le rêve des formes d'expression privilégiées. Parce qu'ils ressassent indéfiniment des motifs préexistants en les adaptant au monde contemporain dans lequel ils s'inscrivent, l'art et le rêve écartent l'homme du vrai.