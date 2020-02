Avec sa voix rocailleuse qui sait faire swinguer, Paolo Conte est l'invité de l'Heure Bleue.

Paolo Conte, chanteur, auteur-compositeur-interprète, parolier et instrumentiste sur scène pendant JazzMi au Teatro degli Arcimboldi le 12 novembre 2018 à Milan. © Getty / Sergione Infuso / Corbis

Chanteur, auteur, compositeur, pianiste et chef d’orchestre italien, Paolo Conte nourrit son inspiration, à la fois des romances de son pays, et à la fois des influences revendiquées du blues et du jazz.

Après s’être fait, dans les années soixante, une spécialité de ritournelles à succès pour les autres comme Adriano Celentano avec "Azzuro", Paolo Conte entame dans les années soixante-dix, une carrière en nom propre, où son élégance nonchalante séduit l’Europe entière.

Son dernier album sorti en novembre 2018 "Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro" est issu des deux concerts exceptionnels qu’il a donnés dans les Thermes de Caracalla à Rome.