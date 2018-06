Quand une chanteuse qui vient de sortir son tout premier album rencontre une artiste qu'elle admire, cela donne un joli moment dans l'Heure Bleue.

Ronds dans l'eau © Getty / Bortonia

Son retour était presque inespéré car Françoise Hardy a plusieurs fois pensé à arrêter la chanson. Mais elle ne "regrette pas" son retour avec "Personne d'autre", un nouvel album studio très personnel, tout ça parce qu'elle a beaucoup de mal à résister à une bonne mélodie, en plus quand c'est la mélodie elle-même qui lui souffle le texte, tout devient facile et magique.

Pour Clara Luciani avec, PJ Harvey, Patti Smith ou Nico, Françoise Hardy fait partie du top 10 des femmes qui l’ont le plus marquée d'ailleurs elle en la frange brune et l'allure des sixties. La chanteuse et guitariste à la voix grave vient de sortir "Sainte-Victoire", un premier album dixit la demoiselle comme un autoportrait fidèle qui montre ses failles et ses forces ... un album de l’espoir qui montre que l'on se remet de tout.