Plongez dans l'univers de la nouvelle musique baroque avec William Christie, pionnier de la redécouverte d'un répertoire très large des 17ème et 18ème siècles français, et fondateur du désormais incontournable ensemble instrumental et vocal "Les Arts Florissants". Retour sur une histoire sans fausses notes.

William Christie, claveciniste, chef d'orchestre, musicologue, fondateur de l'ensemble Les Arts Florissants et académicien. © Maxppp / Thomas PADILLA

Américain d’origine, William Christie est aujourd’hui l’un des meilleurs ambassadeurs de la culture française et de la French way of feeling art comme il aime à dire. La carrière de ce claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant reste étroitement liée à la France. Il est à l’origine d’une des plus remarquables aventures musicales : la redécouverte de la musique baroque avec la Fondation "Les Arts Florissants" mêlant patrimoine, jardins et musique baroque

Les "Arts Flo" comme on les appelle, fête ses quarante ans cette année avec Dans les Jardins de William Christie à Thiré (du 24 au 31 août) et par une centaine de concerts en France et dans le monde, pour se terminer en bouquet final à la Philharmonie de Paris (20, 21 et 22 décembre).