Il est connu dans le monde entier pour ses mises en scène de Shakespeare ... Ce soir, il se confie du bout des lèvres.

Le réalisateur, dramaturge et acteur Peter Brook pose lors d'une séance photo au théâtre Bouffes du Nord à Paris le 27 février 2018. © AFP / Lionel BONAVENTURE

A quatre-vingt douze ans, le légendaire maître de théâtre britannique présente une nouvelle pièce "The Prisoner", au théâtre des Bouffes du Nord. Comme pour le "Mahabharata", l'idée s'est faufilée. Il n'est pas allé à la recherche de quelque chose, c'est le souvenir d'un voyage en Afghanistan avant l'invasion soviétique, en 1979 qui l'a rattrapé. "The Prisoner" met en scène un jeune homme qui tue son père et doit subir un châtiment singulier : non pas croupir en prison, mais purger sa peine en faisant face à sa geôle. Peter Brook nous donnera envie d'aller voir sa pièce et de lire "Du bout des lèvres" aux Editions Odile Jacob, ouvrage dans lequel, il mêle ses souvenirs personnels et ses réflexions sur le théâtre et où il revient sur ses débuts, ses rencontres marquantes et développe sa théorie de l'espace vide.

Pastille sonore : Bakary Sangaré

Choix musical :

"Don Giovanni" de Mozart dirigé par Daniel Harding acte 1 « La ci darem la mano » duo Zerlina et "Don Giovannis"/ Peter Mattei et Véronique Gens

Générique : Veridis Quo des Daft Punk