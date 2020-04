Il sera question de foi ce soir dans l’Heure Bleue avec "Psychothérapie de Dieu" (Odile Jacob) par Boris Cyrulnik et Marc Alain Ouaknin avec "Dieu et l’art de la pêche à la ligne" (Bayard).

Croyances avec Boris Cyrulnik et Marc Alain Ouaknin (image d'illustration). © Getty / Westend61

Marc-Alain Ouaknin, est philosophe, rabbin et producteur de "Talmudiques" sur France Culture. Il cherche depuis longtemps des preuves de l’inexistence de Dieu recensées en partie dans son ouvrage Dieu et l’art de la pêche à la ligne publié en 1998, et réédité en 2017.

Boris Cyrulnik quant à lui est neuropsychiatre et est connu pour son concept de la résilience. Il interroge aussi la croyance en Dieu à travers son livre Psychothérapie de Dieu.

Cette émission est une rediffusion du 5 janvier 2018.