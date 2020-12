Souvent objet de mépris de classe, jugée kitsch et ringarde, la boule à neige est pourtant un véritable théâtre miniature, un condensé d'histoire avec un grand comme un petit h. C'est ce que le dramaturge Mohamed El Khatib et l'historien Patrick Boucheron ont cherché à démontrer dans leur spectacle "Boule à neige"

"Boule à Neige", titre du nouveau spectacle du metteur en scène Mohamed El Khatib créé en collaboration avec l’historien et professeur au Collège de France, Patrick Boucheron. © Yohanne Lamoulière

Des légers flocons de neige éparses qui tombent sur un petit sapin; un palmier en plastique qui se découpe sur un ciel caribéen, une gondole vénitienne qui bouge sur une eau de formol... Nous avons tous chez nous un de ces petits bibelots, plus ou moins de "mauvais goût", chargés de souvenirs d'anciennes échappées voyageuses plus ou moins lointaines

Le dramaturge Mohamed El Khatib et l'historien et professeur au Collège de France Patrick Boucheron reviennent sur l'histoire de ces objets sociologiquement étiquetés, associés aux classes populaires, qui sont apparues à la moitié du XIXe siècle.

Pour leur spectacle "Boule à neige", ils ont entrepris une véritable démarche de théâtre-documentaire et de micro-sociologie, réalisant des entretiens avec des grands chionosphérophiles (le nom technique pour désigner le collectionneur de boules à neige) en Europe et allant fouiller les archives pour comprendre les charges symboliques de ces petits globes.

Petite et grande histoire se sont cependant une fois de plus rencontrées, puisqu'au moment où ils étaient en train de préparer leur spectacle, l'annonce du confinement donna un nouveau sens à l'expression "monde sous cloche".

Alors que les représentations de leur spectacle ont été annulées ou reportées à cause du Covid-19, Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib analysent l'encapsulement de notre société, les conséquences de ce confinement sur le monde de la culture et sur nos moyens d'expression artistiques.

Le spectacle "Boule à neige" sera représenté à La Villette à Paris du 26 janvier au 6 février 2021. Le spectacle "Portrait n°1 : L'acteur fragile" de Mohamed El Khatib avec Eric Elmosnino, sera également donné au Théâtre de la Ville à Paris le 22 janvier.