Esther Duflo est une intellectuelle et économiste du « social ». Auteure de plusieurs essais, ses travaux se consacrent essentiellement aux questions du développement et des inégalités dans les pays émergents, notamment en Inde.

Esther Duflo, économiste française, professeure au Massachusetts Institute of Technology s'exprime lors d'une conférence de presse à Oviedo, en Espagne, le 22 octobre 2015. © Maxppp / J.L. CEREIJIDO/EPA

Esther Duflo réfléchit à une économie qui prône le dialogue entre les différentes sciences sociales comme l’histoire, la sociologie et l’éducation. Elle fut également conseillère de Barack Obama lors de son investiture. Enseignante dans une université américaine de référence : la Massachusetts Institute of Technology (MIT), elle y crée en 2003 un laboratoire d’action contre la pauvreté : le J-Pal (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab).

Sa méthode de travail, inédite et expérimentale en économie est constituée d’études sur le terrain. Le but étant de prouver aux gouvernements et ONG que telle ou telle idée est efficace ou non. Par exemple, elle a noté que les paysans indiens sont plus enclins à faire vacciner leurs enfants en échange d’un sac de lentilles.

