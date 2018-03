Son nouveau livre commence ainsi : "Sorti de l’hôpital sur le coup de Noël 2016, bénéficiant de peut-être quelques mois avant d’y revenir, je décidai de m’essayer à l’autobiographie. A mon âge (quatre-vingt-quatre ans), et dans mon état (plutôt précaire), il était temps."

Jacques Roubaud a développé une œuvre prolifique qui comprend des ouvrages de prose, de poésie et des essais pour laquelle il a reçu plusieurs prix littéraires. Il s’essaie dans ce nouveau texte à une autobiographie romanesque, ou à un roman autobiographique. En écrivant, il interroge sa pratique, la réinvente sans cesse. Il chemine, il bifurque joyeusement pour mieux vous conduire dans ses moindres circonvolutions, pour aboutir à un livre dont il n’était pas certain de voir le bout.

A propos de "Peut-être ou La nuit de dimanche (brouillon de prose) : autobiographie romanesque" aux Editions du Seuil, Jacques Roubaud dit : "Autobiographique est ce roman, ce brouillon de roman, donc, comme je viens de le décider ; de même tout roman est autobiographie de celui qui lui donne son nom." Vous suivez ? peut-être que oui, peut-être que non ... En tous les cas, rendez-vous ce soir, pour en savoir plus, et tout comprendre ou pas !

Pastille sonore : Maurice Olender

Choix musical :

Le Bal chanté par Guy Béart

Extrait du CD Blaise Cendrars - En bourlinguant (1995)

Archives :

Blaise Cendrars lit son poème Iles

Georges Perec lit Je me souviens

Archive Ina non identifiée

Générique : Veridis Quo des Daft Punk