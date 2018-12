« L’alchimie qui produit un poème ou une œuvre de fiction est dissimulée dans l’œuvre elle-même, voire incrustée dans les stries enroulées de l’esprit. » Patti Smith

Patti Smith sur scène au festival Way Out West à Göteborg le 9 août 2018. © Getty / Valeria Magri / Pacific Press / LightRocket

Son dernier livre Devotion est constitué de la nouvelle éponyme, encadrée par de petits textes intimes autour de ses inspirations, de ses balades dans Paris , sur le processus de création… Elle a écrit ce livre lors d’un séjour en France.

Il faut dire que Patti Smith et l’écriture, c’est quelque chose ! Elle met beaucoup d’elle dans ses textes. De « Just Kids » dans lequel elle raconte ses pérégrinations dans le New-York underground des années 1960-1970, à « M Train » où elle dresse le tableau de ses inspirations et des événement de sa vie…

Artiste complète et engagée, Patti Smith a enregistré une quinzaine d’albums, et écrit presque autant de livres. Dessins, photographie, peintures, c’est une créatrice à la curiosité jamais rassasiée et à l’enthousiasme grandissant.

Musiques :

Because the night de Patti Smith

Gloria de Patti Smith

Générique : Veridis Quo des Daft Punk