Face aux injonctions actuelles, au travail comme dans les relations sociales, à se présenter et savoir se définir, le philosophe Tristan Garcia invite au contraire à déployer les indéterminations. Que ce soit dans "L'architecture du Possible" (Puf) comme ce soir, il nous inspire par sa puissance imaginative.

Portrait de l’écrivain et philosophe Tristan Garcia auteur de " L’architecture du possible"(PUF). © Hannah Assouline

Son œuvre est infinie de possibilités, échappant à toutes les tentatives de catégorisation, oscillant toujours entre la fiction la plus inventive et le sensible le plus concret. Philosophe et écrivain, s'étant essayé tant au genre de la science fiction, qu'au roman "social", travaillant sur les sports oubliés, sur la gauche, le Sida ou sur le droit des animaux, Tristan Garcia est un écrivain curieux de tout, qui refuse de s'enfermer dans un genre, de rester dans le confort d'une définition de lui-même.

Dans "L'architecture du possible" (PUF), ouvrage-entretien avec Jean-Marie Durand, il revient sur ses usages multiples de la langue, ses trajectoires d'écriture, les épisodes de sa vie qui l'ont marqué, de son éducation, fils unique de 4 parents enseignants, évoluant ainsi avec les livres pour compagnons.

Ce soir, dans L'heure bleue, il se livre plus en détail sur son rapport à l'écriture, son refus de la notion d'auteur pour adopter plutôt celle de porte-voix. Il explicite également son opposition aux injonctions actuelles à être unifié, unifiable, cohérent.

Passionné de séries, auteur d'un livre sur la série "Six feet under" et ancien directeur de la collection Séries chez Puf, il revient ce soir sur la manière dont ces nouvelles fictions façonnent notre rapport au temps, s'insèrent dans notre vie individuelle, dans tous nos temps morts.

Tristan Garcia nous parle également ce soir de la pratique de la philosophie, de la bureaucratisation constante de l'université. Une émission qui élève et questionne au plus profond de notre être notre rapport à nous-même et aux autres !

