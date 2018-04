De nombreux artistes de la jeune génération française ont collaboré autour de "Génération(s) éperdue(s)", un album, pour interpréter à leur manière des chansons du répertoire d’Yves Simon. Accompagné par l'une d'entre elles, il vous donne rendez-vous ce soir dans l'Heure Bleue.

Yves Simon, auteur-compositeur-interprète et écrivain le 6 avril 2008 à la Cité de la Réussite à Paris. © AFP / CATHERINE GUGELMANN

Yves Simon, essentiellement connu par le grand public pour "Diabolo menthe", n'en a pas moins une carrière extrêmement riche, en attestent la quinzaine d'opus parus depuis 1967, même si l'artiste considère que son premier album remonte à 1973 avec "Au pays des merveilles de Juliet". Et ça tombe bien, parce que la jeune génération ne s'y est pas trompée, en réinterprétant cette chanson (et beaucoup d'autres) au sein du disque, "Génération(s) éperdue(s)" chez Because Music.

Le casting pour rendre hommage à cet artiste est très classe, voire très chic. Parmi eux, on retrouve Christine and the Queens (qui reprenait déjà la chanson "Amazoniaque" d’Yves Simon dans son tout premier EP), Flavien Berger, Moodoid, Frànçois & The Atlas Mountains, Feu! Chatterton, Radio Elvis, Soko, Juliette Armanet, Lilly Wood & The Prick et beaucoup d’autres noms. Également, quelques duos assez uniques en leurs genres se sont formés autour de certaines interprétations, comme par exemple Woodkid avec Louis Garrel ou Forever Pavot avec Lescop. Clou, une jeune chanteuse reprendra "Les Gauloises bleues" ce soir.