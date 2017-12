Dans "Lettre à D. Histoire d'un amour", André Gorz revenait avec cinquante ans de recul sur les années décisives de son histoire et de celle de sa bien aimée. Toute cette semaine, l'Heure Bleue lui rend hommage.

Michel Contat, chercheur, écrivain, cinéaste, critique littéraire et journaliste. © Maxppp / Christophe Petit Tesson/MAXPPP

Le 22 septembre 2007, à Vosnon, le philosophe et sa femme Dorine se donnaient la mort, après avoir envoyé des lettres à leurs amis les plus proches pour expliquer le sens de leur geste. Le 26 septembre de la même année, un hommage lui était rendu dans le Monde, par son ami, Michel Contat, journaliste et écrivain. Il sera l'invité de l'Heure Bleue ce soir.

Archive Ina du 4 mars 1991 (au micro de Marie France Azar) : André Gorz à propos de son enfance et de sa famille.

André Gorz à propos de son enfance et de sa famille. Archive Ina du 20 décembre 2006 (au micro de Béatrice Ieca) : André Gorz et D. à propos de l’écriture de son livre Le traître et de son rapport à Kay.

Extrait de "Lettre à D. Histoire d'un amour" d’André Gorz par Pascal Greggory