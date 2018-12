Suite de notre série consacrée à la transmission entre parents et enfants. Ce soir, le septième Art est à l’honneur avec Louis, comédien et réalisateur, et Philippe Garrel, cinéaste.

Le réalisateur français Philippe Garrel avec son fils l'acteur français Louis Garrel pendant la 70ème édition du Festival du film de Venise le 5 septembre 2013 © AFP / GABRIEL BOUYS

Dans la famille Garrel, je demande le grand-père Maurice, comédien de théâtre et de cinéma, dirigé par les plus grands : Jacques Rivette, François Truffaut, Claude Chabrol, Arnaud Desplechin… Il est déjà donc question de transmissions, d’admiration, d’inspiration, entre Maurice Garrel, son fils Philippe, et son petit-fils Louis…

Depuis la fin des années 1960, Philippe Garrel a réalisé près d’une trentaine de long-métrages. Plusieurs récompenses dans plusieurs décennies, du prix Jean Vigo en 1982 pour L’Enfant Secret jusqu’au prix Louis Delluc en 2005 pour Les Amants Réguliers, viennent souligner la carrière de l’un des cinéastes les plus influant du 20ème siècle. Il continue de tourner et de travailler avec de jeunes générations de comédiens, en témoigne ses ateliers au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

Louis Garrel, d’abord comédien remarqué dans de grands succès comme Les Chansons d’Amour de Christophe Honoré , passe à la réalisation en 2008 avec un premier court métrage Mes Copains.

Après avoir fait jouer Vincent Macaigne et Golshifteh Farahi en 2015 dans Les Deux Amis, il sort demain son deuxième long-métrage « L’Homme fidèle ».

Musique :

Ouvre ton cœur de Jean Louis Aubert(BO du film La jalousie de Philippe Garrel)

Extraits de films :

Alphaville de Jean Luc Godard

L’Homme fidèle de Louis Garrel (sortie le 26 décembre 2018)

Archives :

Archive Ina du 3 mars 2010 : Maurice Garrel parle de sa formation théâtrale

Générique : Veridis Quo des Daft Punk