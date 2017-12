André Gorz, philosophe et essayiste, a livré dans "Lettre à D." le plus personnel des récits : une longue déclaration d’amour à celle qui fut sa femme depuis plus d’un demi-siècle. Un hommage lui est rendu toute cette semaine.

Dick Howard. Philosophe et politologue enseignant à la Stony Brook University de New York le 8 juin sur France Inter © Radio France / France Inter

Dick Howard, professeur de sciences politiques aux Etats-Unis et philosophe, a rencontré André Gorz pour la première fois, au milieu des années 1960. A cette époque, le philosophe était connu comme l'un des principaux théoriciens du syndicalisme radical, construit sur l'idée de "réformes révolutionnaires" et associé à la nouvelle gauche des années 1960. Dick Howard racontera ce soir dans l'Heure Bleue comment entre autres "Lettre à D. : histoire d'un amour : récit" lui a donné quelques indices pour mieux comprendre le cheminement de la pensée politique de son ami.

Archive Ina du 4 mars 1991(au micro de Marie France Azar) : André Gorz à propos de ses différents noms et de ses débuts en journalisme

André Gorz à propos de ses différents noms et de ses débuts en journalisme Archive Ina du 5 mars 1991 (au micro de Marie France Azar) : André Gorz à propos de la conscience individuelle

