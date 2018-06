Mondialement connue en tant que danseuse et chorégraphe, Carolyn Carlson ne se définit pas (uniquement) comme chorégraphe, mais (aussi) comme poète visuelle.

Carolyn Carlson le 20 septembre 201 à Moscou © AFP / Vladimir Vyatkin / Sputnik

Carolyn Carlson, danseuse et chorégraphe, a créé plus d’une centaine de pièces, dont un grand nombre constituent des pages majeures de l’histoire de la danse.

Pendant l'Heure Bleue, Laure Adler face à Carolyn Carlson et Hélène Joguet, l'interprète. © Radio France / Lauranne Thomas

Elle est également poète et peintre. Ses productions graphiques se rattachent à la tradition du dessin abstrait de peintres contemporains tels comme Hans Hartung, ou Pierre Soulages. Ses œuvres constituent des séries de motifs inspirés des éléments (l’eau, l’air), des mouvements de la nature (la vague, l’oiseau), des figures de danse et d’autoportraits ramenant au mouvement à l’état pur. Ce travail autour du dessin est né dans les années 60 quand elle découvre le zen et les cours de méditation à New York. Décryptage ce soir dans l'Heure Bleue.

Carolyn Carlson : Triptyque. © Radio France / Lauranne Thomas

Interprète : Hélène Joguet

Choix musical : "Koyaanisqatsi" par Philip Glass

Archive Ina du 13 février 1963 : Gaston Bachelard parle de son livre « La poétique de l’espace »

Générique : Veridis Quo des Daft Punk