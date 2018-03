L'auteur et directeur du Théâtre de la Colline revient jusqu'au 11 avril 2018 avec "Notre innocence", une nouvelle création au sein de son propre théâtre, inspiré de son propre texte intitulé "Victoires" publié en 2017.

Wajdi Mouawad acteur, dramaturge et metteur en scène le 23 octobre 2006 à Montréal, Canada. © Getty / Pedro RUIZ/Gamma-Rapho

"Notre innocence" a commencé à l’automne 2015. Un atelier de recherche, intitulé "Défenestration", mené par Wajdi Mouawad avec douze élèves de troisième année du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, avait conduit à une présentation publique. Au-delà de l’exercice purement pédagogique, cette expérience a été traversée par deux traumatismes. Le premier est collectif : les attentats du 13 novembre, confinant au théâtre pour la nuit les comédiens, tous âgés d’une vingtaine d’années, alors en pleine répétition. De ce choc est née une conscience de leur génération et de leur détresse, de leur âge, de leur colère. Le second, d’ordre privé : l’une des élèves est décédée peu après la présentation, suscitant une troublante mise en abîme entre fiction et vécu. "Notre innocence" naît du refus que cette aventure puisse s’achever dans la mort, pour tenter de faire de ces pertes et de ces douleurs des matériaux d’écriture pour replier, déplier et déployer l’esprit de chacun.

"Notre innocence" ou l’occasion d’entendre, sur la scène du théâtre de La Colline ce que la jeunesse a à dire : comment portent-elle l’histoire de leurs parents, le silence de leurs grands-parents ? De quoi sont-ils les dépositaires ? Les héritiers ? De quoi sont-ils les sources et les victimes des inquiétudes ?

"Notre innocence" est inspirée du texte "Victoires", paru en janvier 2017 aux Editions Leméac / Actes Sud