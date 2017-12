Visionnaire, le philosophe André Gorz avait prévu, en 1974, la récupération de l’écologie par l’industrie, les groupes financiers, en un mot, le capitalisme.

Pour Daniel Cohn-Bendit "André Gorz, c’est la réflexion politico-philosophique vers l’écologie. C’est le passeur théorique de l’existentialisme de l’après-Seconde Guerre mondiale vers la réflexion de l’écologie politique. Il en est le premier grand penseur et ses écrits m’ont incontestablement marqué. D’autant plus qu’il a été littéralement visionnaire en ce qui concerne les apories de notre modèle de développement et spécifiquement celles du capitalisme."* Il était donc évident que l'ancien député européen, écologiste soit l'invité de l'Heure Bleue ce soir.

