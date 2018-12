Ce soir, notre semaine autour de la transmission se poursuit avec Sylvain et Philippe Tesson. Entre parents et enfants se tisse parfois un lien au-delà de la passion ou de la profession. « On vous impulse quelques grands axes. Nous, on avait : l’énergie, la gaieté, la liberté… ».

Transmissions avec Sylvain et Philippe Tesson © AFP / DOMINIQUE FAGET/JOEL SAGET

C’est un grand homme de média, presse écrite, culture, radio, télévision… Philippe Tesson est propriétaire de la maison d’édition L’Avant-scène théâtre, et du Théâtre de Poche-Montparnasse à Paris. Avant cela, ses passages au Figaro, au Canard enchaîné ou au Point en ont fait un intellectuel qui encore aujourd’hui, à quatre vingt dix ans, intervient encore dans le débat public, politique et culturel français…

A ses côtés souffle un vent de liberté, celui de son fils écrivain, aventurier, géographe de formation, ayant parcouru le monde, à pied, en vélo… De ses voyages, Sylvain Tesson tire de nombreux carnets et récits, tel Berezina, où il raconte son voyage de Moscou à Paris en side-car.

Choix musical de Sylvain Tesson : La Fantaisie pour piano à quatre mains de Schubert (interprétée par les soeurs Labèque)

Archive Ina du 12 mars 1981 (au micro de Jacques Chancel) : Marie Claude Tesson, directrice du Quotidien du Médecin , comment elle est passée de la médecine au journalisme.

Générique : Veridis Quo des Daft Punk