Le pain n’est plus une nécessité absolue mais un simple accompagnement, et c'est un américain, Steven L. Kaplan, qui lance un cri d'amour, avec son livre "Pour le pain". (Fayard)

Mains tenant du pain de blé entier fait maison chaud. © Getty / Oksana Schmidt

Le pain est un aliment dont l'origine est très ancienne. Fabriqué à partir de farine et d'eau et, le plus souvent, de levain. Il remonte au début de la sédentarisation des hommes, lorsque ceux-ci ont commencé à pratiquer l'agriculture. Il est très consommé, dans un repas ou en dehors.

Né à Brooklyn, formé à Princeton, puis Yale, Steven L. Kaplan a découvert la France en 1962 comme ouvrier dans une usine à Ivry-sur-Seine. Il a enseigné l’histoire européenne à Cornell et dans plusieurs universités françaises. Sa première bouchée de pain français, a été achetée au hasard chez un certain boulanger nommé Pierre Poilâne. Depuis, il en connait tous les secret et est devenu le plus grand historien du pain français.

Dans "Pour le pain", Steven L. Kaplan s'inquiète de la baisse de la consommation du pain en France et sur son manque de goût. Il souligne combien cet aliment a structuré l'identité et la culture françaises tout en jouant un rôle dans la vie sociale, politique et idéologique du pays. Il ne comprend pas pourquoi les Français ont abandonné leur pain comme on abandonne sa fierté.

À déguster ce soir dans l'Heure Bleue !