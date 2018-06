L'auteure du "Deuxième sexe" aurait eu 110 ans cette année... La philosophe Geneviève Fraisse interroge son œuvre dans "Le privilège de Simone de Beauvoir" aux Editions Gallimard.

Comment Simone de Beauvoir, qui use si souvent du mot "privilège", place-t-elle son désir de connaître et de se connaître au cœur du Privilège de la pensée que le XXème siècle lui a accordé ? Pourquoi se pose-t-elle alors la question du deuxième sexe, de l’autre sexe? Pourquoi, surtout, introduit-elle l’idée d’un "devenir" de la femme, d’une histoire peut-être, qui produirait enfin un écart, après tant de siècles répétitifs ?

Dans "Le Privilège de Simone de Beauvoir" aux Editions Gallimard, Geneviève Fraisse évoque le parcours de celle qui se voyait en "correspondante de guerre" au cœur de l’histoire philosophique, politique et littéraire. L'essayiste revient aussi sur l'importance et l'empreinte de l'oeuvre de Simone de Beauvoir, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa mort.

"Le Privilège est un mot d’Ancien Régime. Repris par l’existentialisme, ce mot multiplie les acceptions, singulières et publiques. Le Privilège est d’abord intime, une protection, une garantie contre toutes sortes de choses extérieures, négatives sans doute. Le Privilège est aussi une force. Sartre affirme à Simone de Beauvoir : "J’avais un lecteur privilégié qui était vous ; quand vous me disiez : “Je suis d’accord, ça va”, ça y était ; je publiais le livre et je me foutais des critiques." Le droit, l’autorisation d’imprimer s’appelait aussi jadis Privilège. Le Privilège valide l’écrit ; et donne confiance(...)".