Elle ne compte plus son âge mais ses années de carrière : soixante en 2022. Avec 85 millions de disques vendus, Sheila arrive à nous surprendre avec “Venue d’ailleurs”, son dernier album, où se croisent les époques et les styles. Nous partons ce soir sur ses traces, au fil des morceaux de cet opus très personnel.

Portrait de la chanteuse Sheila le 27 avril 2021 à Paris. © AFP / Joël Saget

Sheila, Annie Chancel de son vrai nom, a en commun avec Laure Adler son origine auvergnate. Elle est née d'une lignée de sabotiers et son grand-père était ferrailleur : “tout jeune, il tirait des charrettes comme j’ai tiré la vie.”

Trois ans pour faire une star, trente ans pour faire un artiste.

Jamais nostalgique, c’est un regard affectueux que Sheila porte sur sa carrière, elle qui a été dès ses 16 ans érigée en icône de toute une génération. Dans sa carrière comme dans la vie, elle croit au destin et à cette lumière qui nous élève.

Les signaux qu’on lui envoie ? Elle, qui est née un 16 août a perdu ses parents le temps d’un été, sa mère 16 jours seulement avant son père. “Insupportable pour moi, mais magnifique pour eux, qui n’auront été séparés qu’une quinzaine de jours.”

Son dernier album, “Venue d’ailleurs”, fait référence à ces gens que l’on rencontre, et dont on est sûr de les avoir déjà croisé au cours de notre existence tant ils nous sont tout de suite familiers. C’est une véritable autobiographie musicale qui oscille entre joie et mélancolie, où les morceaux fondateurs du "phénomène Sheila" côtoient des titres intimistes qui relatent les expériences les plus douloureuses de sa vie.

Ce 27ème album est l’un des plus personnels, pour elle mais aussi pour nous :

Il replonge les gens dans leur vie, car cette vie, on l’a quand même partagée.

Musiques :

Sheila, Spacer

Bruno Mars et Anderson Paak, Leave the door open

Michelle, Fyo

Morceaux de l'album "Venue d'ailleurs" de Sheila : La rumeur et Baby Doll

Extrait : film Petite fille de Sébastien Lifshitz

Archives :

Archive Ina du 8 février 1954 : Edith Piaf à propos des jeunes dans la chanson et d’Yves Montand qu’elle a aidé

Edith Piaf à propos des jeunes dans la chanson et d’Yves Montand qu’elle a aidé Archive Ina du 1er janvier 1969 (au micro de Cella Minart) : Simone de Beauvoir à propos de son livre "La Vieillesse"

Simone de Beauvoir à propos de son livre "La Vieillesse" Archive Ina du 9 janvier 1970 ( au micro de Jacques Chancel) : Dalida à propos de sa carrière de chanteuse et fait un retour sur sa vie , son changement de nom

Générique Veridis Quo des Daft Punk