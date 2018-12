Ce soir, dernière Heure Bleue consacrée aux parents et à leurs enfants. Ils nous ont accueillis « chez eux » au Cirque d’Hiver. Leur lieu de travail, de vie et d’enfance... Sampion, le père, et Francesco, son fils, clôturent notre série spéciale consacrée à la transmission.

Photo prise le 27 août 2018 d'une vue extérieure du bâtiment du Cirque d'Hiver Bouglione à Paris. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Ils sont une dynastie. La famille Bouglione et le cirque, c’est une histoire de famille qui dure depuis 1934, au cirque d’Hiver, dans le 11e arrondissement de Paris. Qui de mieux donc, pour nous parler de transmissions et de filiation, que Sampion et son fils Francesco ?

« Au début, il nous donné des conseils. Mais on apprend avec un professeur, et on se perfectionne tout seul. Mon père nous a guidés. De le voir faire nous a donné un chemin et une direction »

Choix musicaux :

La belle vie deSacha Distel

Purple rain de Prince

Archives :

Archive Ina du 20 février 1962 : Annie Fratellini à propos de la sévérité de son père Victor Fratellini (clown et trapéziste)

: Annie Fratellini à propos de la sévérité de son père Victor Fratellini (clown et trapéziste) Extrait d’un entretien au cirque d’hiver du 2 janvier 2012 : Rosa Bouglione à propos de son enfance dans les caravanes et du cirque

Générique : Veridis Quo des Daft Punk