Justine Bo, réalisatrice et romancière et Marie Modiano composent ensemble aujourd’hui avec Laure Adler. On aime les plateaux féminins ! En sus, un live avec Peter Von Poehl !

Marie Modiano © Sophie Glasser

Marie Modiano, écrivaine et chanteuse, autant dire artiste. Chez elle, c’est la poésie, le jeu avec les mots qui prédomine. Fille de Patrick Modiano et Dominique Zehrfuss dont elle a récupéré les talents, elle exerce notamment avec Peter Von Poehl, qui nous fait l’honneur d’être avec nous également ce soir. Pauvre chanson et autres poèmes est un album, mais également un recueil de poèmes publié chez L’Arbalète Gallimard, car la lecture n’est-elle pas notre musique intérieure ? On y trouve des vers libres, des proses, des ballades, afin d’amener le lecteur dans sa rêverie.

Justine Bo / Benedict Evans

Justine Bo est réalisatrice, romancière, autant dire artiste. Elle aime l’image et en propose une, claire avec ce titre Si nous ne brûlons pas, son dernier ouvrage paru aux Editions des Équateurs.

On compare son écriture, brûlante, violente, déterminée à celle de Charles Bukowski. Est-ce vrai ? On sait qu’elle est partie à Ramallah faire du bénévolat alors qu’elle étudie à Sciences Po, elle y découvre le conflit israélo-palestinien et l’étudie. Elle fait également un stage à l’ambassade de France à Damas en 2011 quand éclate la révolte syrienne. Elle est au front, celui des observateurs, car elle est chargé de suivre l’évolution des droits de l’homme au sein du conflit. De ce conflit, et de son observation, elle sort Fils de Sham édité chez Diabase, plein d’images violentes, au cœur d’une expérience vécue. Elle publie également plus tard Des griffures invisibles, puis Le type qui voulait arrêter de mourir.

Peter Von Poehl sera donc à la guitare acoustique et à l’harmonica pour accompagner Marie Modiano au piano pour un live rien que pour vous, et Laure Adler, bien sur !