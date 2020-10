Musicienne et un peu magicienne, l'artiste américaine Patti Smith récite dans son dernier album "Peradam" (Bella Union/Pias) des incantations aussi poétiques qu'empreintes de mystères. Dans son dernier livre, "L'année du singe" (Gallimard), elle entreprend également de ressusciter ses morts avec une nostalgie joyeuse.

La chanteuse et musicienne de rock, poétesse et écrivaine, peintre et photographe, Patti Smith le 1er octobre 2019 à New York. © Getty / Astrid Stawiarz / WireImage

Si elle affirme ne pas s'adonner à la magie, la chanteuse, autrice-compositrice américaine Patti Smith n'en demeure pas moins, par la force poétique de ses musiques et de ses textes littéraires, une véritable ensorceleuse.

Dévoreuse de livres, passionnée de poésie, elle rend hommage dans ses chansons aux écrivains qui l'ont marquée et inspirée.

Après Rimbaud et Antonin Artaud, c'est à l'écrivain René Daumal qu'elle célèbre dans son dernier album "Peradam" (Bella Union / Pias). A partir du roman inachevé du poète ardennais Le Mont analogue, Patti Smith propose un voyage mystique et primitif dans les montagnes, en compagnie des oiseaux et des voix des chanteuses Charlotte Gainsbourg et Anoushka Shankar.

C'est aussi à une quête intime et personnelle qu'elle nous convie dans "L'année du Singe", carnet de bord de l'année 2016, une année marquée par l'élection de Donald Trump et par la mort de plusieurs proches.

Fréquentant assidûment les cimetières, fascinée par les tombes d'écrivains, Patti Smith a accumulé, au gré des ans, beaucoup de fantômes dans son existence. Elle raconte ainsi la nostalgie des disparus avec tendresse et humour. C'est finalement à un véritable éloge à la vie qu'elle nous invite tant dans sa musique que dans ses écrits.

Musiques :

Song of the hightest tower (2019 - Mummer Love t Rimbaud)

The new revelations of being (2019 - The Peyote Dance - Artaud Mexique)

The Four Cardinal Times avec Charlotte Gainsbourg (2020 - Peradam - René Daumal)

Archives :

La voix de Sam Shepard dans le documentaire California Typewriter de Doug Nichol

Archive non identifiée : Roberto Bolano à propos de l’extase pour l’écrivain

Générique : Veridis Quo des Daft Punk