L'Heure Bleue invite l'auteur et académicien Dany Laferrière qui publie une nouvelle joliment intitulée "L'enfant qui regarde" (Grasset). Le narrateur, un enfant sensible et intelligent, nous y raconte les fracas du monde.

L'auteur et académicien Dany Laferrière © / Tomoko Hagimoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun

Dany Laferrière est un académicien, écrivain et réalisateur canado-haïtien. Plus qu’un simple écrivain, ses livres témoignent de qualité artistique qui complimente les mots. Son livre Dans la splendeur de la nuit est le quatrième roman dessiné de l'académicien sorti chez Points.

Son dernier livre L’enfant qui regarde, porte une dimension plus personnelle de l’écrivain. Il revient sur la figure de sa grand-mère, structurelle de son enfance, retrace les étapes de sa vie en se positionnant à l’époque de sa jeunesse et y voit la trace de son chemin.

Archives :