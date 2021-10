L'Heure Bleue reçoit l’un des intellectuels importants du continent Africain, Felwine Sarr, économiste et auteur de “La saveur des derniers mètres” (Philippe Rey).

L'écrivain, économiste, universitaire et musicien Felwine Sarr à Dakar le 19 décembre 2019. © Maxppp / María Rodríguez/EFE/Newscom

L'économiste sénégalais Felwine Sarr est l’un des intellectuels importants du continent Africain. Ecrivain et professeur d'économie, il est également musicien. Deux de ses livres ont notamment fait date : Afrotopia (2016) et Habiter le monde (2017).

Dans La saveur des derniers mètres nous suivons Felwine Sarr des endroits de son enfance au Sénégal jusqu’aux villes visitées – Kampala, Douala, Mexico, Mantoue, Le Caire, Istanbul, Port-au-Prince, Cassis. L’auteur donne à voir, à sentir et à entendre le quotidien, ses angles morts et ses lignes de fuite : les seaux pleins de mollusques portés par des femmes qui « marchent sur l’eau » vers l’île de Kooko, le rythme d’un fado entonné dans une rue de Lisbonne, ou la saveur toute particulière des derniers mètres d’une course à pied…

Ce soir il nous fait goûter un peu de la saveur de son enfance.

Musiques :

Felwine Sarr – Soumbédioune Blues

Arthur H – La cohée du lamentin

Delgres – Se mo la

Archives :

René Char lit son poème « Sieste blanche »

Archive Ina non datée

Aimé Césaire à propos de la dépendance envers les colons, la révolte qu'il a ressenti et exprimé pour ne pas se sentir étouffer

Archive Ina de juin 1973