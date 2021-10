Docteur Denis Mukwege, est chirurgien et gynécologue, prix Nobel de la Paix (2018), fondateur et directeur de l’hôpital Panzi à Bukavu (République démocratique du Congo), et auteur de "La force des femmes" (Gallimard),

Denis Mukwege, chirurgien et gynécologue, prix Nobel de la Paix (2018), fondateur et directeur de l’hôpital Panzi à Bukavu (République démocratique du Congo). © Getty / YOSHIKAZU TSUNO/Gamma-Rapho

Depuis près de vingt ans, le gynécologue, Prix Nobel de la paix, soigne des victimes de sévices sexuels au Sud-Kivu, en République démocratique du Congo.

Troisième d’une famille de onze enfants, il a été très tôt inspiré par son père, pasteur pentecôtiste dévoué aux autres, qu’il accompagnait très jeune dans ses visites aux malades. Devant les souffrances des femmes, qui, faute de soins, décèdent en accouchant ou sont victimes de graves lésions génitales, il décide de devenir gynécologue afin de lutter contre la mortalité maternelle.

En 1999, le Dr Mukwege crée l'hôpital de Panzi. Conçu pour permettre aux femmes d'accoucher convenablement, le centre devient rapidement une clinique du viol à mesure que le Kivu sombre dans l'horreur de la deuxième guerre du Congo (1998-2003) et de ses viols de masse. Cette «guerre sur le corps des femmes», comme l'appelle le médecin, continue encore aujourd'hui.

Son engagement, au péril de sa vie, a été récompensé par le prix Nobel de la paix en 2018.

Le 25 octobre 2012, peu après un discours aux Nations Unies, le docteur Mukwege a dû s'exiler en Belgique avec ses cinq grands enfants après une nouvelle tentative de meurtre, mais il repart aussitôt en faisant le choix de retourner dans son pays, et d'y demeurer aux heures les plus sombres.

On est ému, impressionné et l'on trouve difficilement une façon d'exprimer l'admiration et le respect que suscitent les propos de Denis Mukwege, et ce soir il revient sur son parcours, sur sa vie, son combat, en faisant preuve d'une humilité qui laisse sans voix. Alors on l'écoute.

Pour soutenir les actions de Denis Mukwege et des équipes qui l'entourent, vous pouvez cliquer ici

Musiques :

Gael Faye : Petit Pays

Myriam Makeba : Congo

Bernard Lavilliers : Le cœur du monde

Archives :

Archive Ina de 2010 : Témoignage d’une femme violé par plusieurs hommes au Congo RDC