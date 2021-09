Dans l'Heure Bleue, deux auteurs, Alexandre Labruffe, avec "Wonder Landes" (Verticales) et François Noudelmann, et "Les enfants de Cadillac" (Gallimard). Ce soir, il sera question de frère, d'une enquête, de filiation, et d'histoires.

Illustration du livre d'Alexandre Labruffe, "Wonder Landes" (Verticales) et de François Noudelmann, "Les enfants de Cadillac" (Gallimard) © Getty / Malerapaso

L’un vit à New York, l’autre à Wuhan et ce soir, tous les deux, détestent les histoires de famille mais chacun y replonge pourtant à l’occasion de leurs derniers romans.

Repartons depuis le départ :

Celui passé sous silence chez François Noudelmann. Dans Les Enfants de Cadillac l’auteur fait remonter à la surface l’histoire de son grand-père Chaïm qui s’engage dans l’armée, prend part à la Grande Guerre et est grièvement blessé par une bombe chimique. Il passera vingt ans interné, avant de mourir dans l’anonymat à l’hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. Il revient aussi sur le destin de son père fait prisonnier et dénoncé comme Juif. Lors de la libération des camps, il met plusieurs semaines à rejoindre la France à pied depuis la Pologne. Lui qui pensait que les origines, les histoires de famille et de généalogie n’avaient pas grande importance a été confronté, en plongeant ainsi dans les archives familiales à un grand moment existentiel pour lui aussi car en recherchant les traces de son passé on retrouve un peu de soi, dit-il.

Et c’est avec la mémoire en vraque, comme il le dit lui-même qu’Alexandre Labruffe, dans Wonder Landes, expose une affaire de famille. Son narrateur, en empruntant les routes des landes remonte le fil de son histoire, découvre des secrets et des fragilités familiales insoupçonnées : entre l’incarcération de son frère aîné, ses souvenirs d'enfance, l'agonie de son père, le protagoniste est cerné par les fantômes. Rattrapé par sa famille, par le déni, il s'installe dans ce lieu qu’il avait fui mais qu’il apprend cette fois-ci à aimer véritablement.

Choix musical de François Noudelmann : Alicia Keys & Jay-Z, "Empire State of Mind"

Choix musical d’Alexandre Labruffe : « Radioactivity » de Rodolphe Burger

Playlist : « Morose » de Damso

Archives :