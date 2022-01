"Les Promesses" réalisé par Thomas Kruithof qui a travaillé avec Jean-Baptiste Delafon, le co-créateur de "Baron noir"est une bonne occasion de retrouver Isabelle Huppert dans l'Heure Bleue avant, bien sûr, d'aller découvrir le film le 26 janvier.

L'actrice Isabelle Huppert à Paris, le 2 octobre 2021. © AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Après La Mécanique de l’ombre, qui explorait l’univers des services secrets, le réalisateur Thomas Kruithof a choisi de raconter l’envers du décor de la politique. De la gestion locale, au plus près du terrain, aux jeux de pouvoirs des palais parisiens, Les Promesses offre un regard instructif sur le quotidien de ces hommes et femmes qui, pour certains, s’activent afin d’obtenir nos voix dans quelques semaines.

L'histoire : Clémence, maire dévouée et pugnace d'une ville pauvre du 93, vit les derniers mois de sa carrière politique. Aidée de son brillant et fidèle bras droit, Yazid, elle se bat avec passion pour sauver un quartier de la ville, miné par l'insalubrité et les “marchands de sommeil”. Mais quand Clémence est pressentie pour devenir Ministre, une ambition jusqu'ici refoulée se fait jour, mettant à l'épreuve son rapport à l'engagement politique ainsi que son amitié avec Yazid.

Pour son dernier film, le réalisateur a choisi l'un des "reines" du cinéma français et internationale, Isabelle Huppert, qui après s’être transformée en dealer improvisée dans La Daronne, incarne une élue locale, aux côté de Reda Kateb dans le rôle de son assistant issu des banlieues.

Musique

Grandiose, de Pomme

Well, Did You Evah (High Society), de Frank Sinatra et Bing Crosby

Vertiges, de Malik Djoudi

