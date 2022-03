Notre époque, son évolution, croyances, la langue, le pouvoir des mots et aux sciences, tels sont entre autres les sujets dans l'Heure Bleue avec Boris Cyrulnik qui publie "Le Laboureur et les mangeurs de vent" (Editions Odile Jacob).

Le neuropsychiatre, ethnologue et écrivain Boris Cyrulnik © AFP / Magali Cohen / Hans Lucas

Dans "Le Laboureur et les mangeurs de vent", . Boris Cyrulnik s'interroge sur la liberté intérieure et les croyances. À sept ans, condamné à mort pour un crime qu'il ignorait, par une idéologie meurtrière, il a grandi en s’interrogeant sur comment cette idéologie a fini par s’imposer.

Le neuropsychiatre essaie de comprendre ces "mangeurs de vent", ceux qui se conforment aux discours dans l’air du temps, aux pensées réflexes et aveuglantes qui peuvent conduire au meurtre puis au génocide.

Vous êtes-vous demandé comment un enfant pouvait aimer un salaud ? Il suffit d'ignorer que c'est un salaud et de s'attacher à un papa qui est gentil à la maison et qui s'appelle Mengele, Himmler ou Staline.

L'auteur de nombreux ouvrage estime que les images de l’invasion de la Russie par l’Ukraine ravivent chez les Européens la mémoire douloureuse de la Seconde Guerre mondiale.

L'Heure Bleue donne la parole à des réfugiés ukrainiens avec AntiGonna, artiste ukrainienne qui est accueillie actuellement à la Cité des arts de Paris. Ses œuvres ont pour thématique les problèmes de peurs, de violence, de mort et de nouvelle vision de la sexualité. Irina, originaire de Kyiv, exilée actuellement à Colmar avec son jeune fils et sa mère. Evgenia et son petit-fils, réfugiés à Paris par l’association France Terre d’Asile.