À l’occasion de la parution en France de "La stupeur" et d’une traduction revue, avec une postface signée Frédéric Worms, de trois conférences données à l’université Columbia et regroupées sous le titre "L’Héritage nu", (Ed. de L’Olivier) l’Heure Bleue rend hommage à l’écrivain Aharon Appelfeld.

Portrait du romancier et poète Aharon Appelfeld © AFP / Leemage

A l’occasion de la sortie des traductions posthumes de La stupeur et de L’héritage nu, Valérie Zenatti et Frédéric Worms analysent l'œuvre d'Aharon Appelfeld sur deux axes principaux : la vie de l’écrivain et les conséquences de la Shoah aujourd’hui.

Valérie Zenatti est la traductrice des romans d'Aharon Appelfeld en français. Elle noue une relation amicale forte avec l'écrivain et publie, en 2019, un essai sur celle-ci : Dans le faisceau des vivants .

Frédéric Worms est un philosophe, professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure (ENS), établissement dont il est devenu directeur en 2022. Il a écrit une postface pour la version française de L’Héritage nu .